Нова будівля посольства США у Києві краща за московську

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає нову будівлю Посольства США в Україні кращою за будівлю Посольства США в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ГРИЩЕНКО сказав, виступаючи на церемонії офіційного відкриття нового приміщення Посольства США в Україні.

Міністр висловив сподівання на тісну співпрацю.

«Ми будемо працювати дуже тісно, дуже відверто і будемо спрямовувати наші спільні зусилля на досягнення практичних результатів на користь нашої співпраці», - сказав він.

К.ГРИЩЕНКО вважає, що ті, хто мешкав поруч зі старим будинком Посольства США в Україні, будуть задоволені тим, що посольство переїхало у нове приміщення.

«Це взаємне задоволення, тому що вам тут гарно і їм там гарно. Сподіваємося на плідну співпрацю, на те, що тут ми зможемо часто бувати і, звичайно, на те, що майбутнє принесе нам задоволення від спілкування, від тих культурних заходів, від економічної складової наших відносин, центром якого буде це нове чудове і краще, ніж у Москві, посольство», - сказав він.