Мультик "Жив-був пес" визнаний найкращим зі створених за 100 років

Анімаційний фільм "Жив-був пес" Едуарда Назарова очолив "Золоту сотню" російських мультфільмів, створених за 100 років. На честь 100-річного ювілею російської анімації, який відзначається в цьому році, сто професійних режисерів, художників і критиків в області анімації склали свій рейтинг ста кращих фільмів, створених за всі роки. Всього було названо 600 картин, а саму "Золоту сотню" оголосили на відкритті фестивалю в Суздалі.

Едуард Назаров, стрічка якого "Жив-був пес" очолила рейтинг, отримав спеціальний приз анімаційного кінофестивалю. Друге місце списку дісталося "Їжачкові в тумані" Юрія Норштейна, названому в 2003 році кращим фільмом всіх часів і народів, а третє - "Вінні Пуху" Федора Хитрука.

В цілому, обійшлося без сюрпризів: у список потрапили найвідоміші фільми метрів російської анімації: "Аленький цветочек" Льва Атаманова, "Історія одного злочину" Федора Хитрука, "Малюк і Карлсон" Бориса Степанцева, "Падав торішній сніг" Олександра Татарського, "Умка "Володимира Попова та інші.

ТСН