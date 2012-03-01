Кшиштоф Зануссі: Янукович - справжній бандит, який переміг серед бандитів

Польський кінорежисер Кшиштоф Зануссі вважає, що українцям більше пощастило з Віктором Януковичем, аніж росіянам з Володимиром Путіним.

Про це пише "Тиждень", повідомляє "Українська правда".

"Путін – не справжній політик, його поставив Єльцин, і він не знає, куди вести державу. Вам із Януковичем більше пощастило – він справжній бандит, який переміг серед бандитів", - сказав польський кінорежисер.

Разом з тим, Зануссі зазначив, що різниця між українцями та поляками має глибоке коріння.

"Останні роки ми з вами жили не паралельно. І це, звісно, не ваша вина, що ви потрапили до складу Радянського Союзу, а ми були тільки сателітами й мали трохи більше свободи. І в нас не було страшних тридцятих років, як у вас. Між двома світовими війнами ми жили більш-менш вільно й поводили себе не дуже добре щодо вас", - зауважив Зануссі.

"Величезна різниця між нами ще й у тому, що до вас свобода й незалежність прийшли зверху, а ми самі всього домоглися, ніхто нам цього не дарував. Ми готувались до свободи довгі роки", - зазначив він.