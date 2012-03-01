У Білорусі православні зірвали показ мюзиклу "Ісус Христос - суперзірка"

У Гомелі православні віруючі домоглися скасування виступу санкт-петербурзького театру "Рок-опера", який приїхав до Білорусі на гастролі з рок-оперою "Ісус Христос - суперзірка". Про це пише "Комсомольская правда". Раніше з тієї ж причини спектакль був знятий з показу в Могильові, де місцеві віруючі організували збір підписів з вимогою заборонити показ мюзиклу, заявляючи, що він "перекручує багато ключових моментів біблійної історії".

Організатори гастролей театру повідомили, що на цьому тлі місцева влада рекомендували змінити репертуар (при цьому прямої заборони на показ даного мюзиклу не було). У підсумку в Могильові показали іншу рок-оперу "Орфей і Еврідіка". З вимогою скасувати показ вистави виступила і Гомельська єпархія Білоруської православної церкви, що направила відповідні листи місцевим властям. Невдоволення віруючих, як повідомляється, крім іншого викликало те, що виступ було призначено на 4 березня (перша неділя Великого посту).

В Гомельському облвиконкомі заявили, що скасовувати спектакль не хотіли і пропонували лише перенести його на інший день. Але артисти самі зняли цей тур. На сайті самого театру стверджується, що мова йде не про добровільну скасування спектаклю, а про заборону на його показ в декількох містах Білорусі. Заборону, як зазначає "Рок-опера", було накладено "у зв`язку з агресивною позицією низки керівників православних єпархій Білорусі".

ТСН