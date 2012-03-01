Вулицями Одеси їздять маршрутки з гербом Російської імперії (фото)

В Одесі з`явилося маршрутне таксі, прикрашене гербом Російської імперії, картою Новоросійського краю та історичним гербом Одеси.

Про це пише Українська правда з посиланням на одеський сайт "Таймер".

Журналісти назвали цей транспортний засіб "імперобусом" за аналогією зі "сталінобусами" - автобусами і маршрутками, прикрашеними зображеннями Сталіна, які з`являються до Дня Перемоги на вулицях російських, а останнім часом і українських міст.