У продаж у Лондоні надійде раніше невідомий твір Шарлотте Бронте

Нещодавно виявлений твір британської письменниці Шарлотти Бронте надійде у продаж у Лондоні, через 170 років після його написання

Читачі мали можливість ознайомитися з твором під назвою "Невдячність" напередодні - оригінальний текст французькою мовою було опубліковано вперше в інтернет-версії британського літературного журналу London Review of Books, повідомляють Комментарии.

Рукопис було виявлено ​​в Королівському музеї в бельгійському місті Марімон через майже 100 років після того, як про нього чули останнього разу. Відкриття було зроблено брюссельським архівістом Брайаном Брекеном, що є експертом з творчості Бронте.

Розповідь вважається першою з 30 "домашніх завдань", які Бронте підготувала для вчителя Костянтина Ежера, що вчив 25-річну Шарлотту і її 23-річну сестру Емілі французькій літературі.

У 1913-ому році твір було передано заможному колекціонеру. Це все, що було відомо про нього до знахідки Брекена.

Твір буде виданий в друкованій версії журналу London Review of Books, що виходить кожні два тижні.

Українська правда. Життя