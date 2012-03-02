Гайтана назвала расизм масштабною проблемою "свого дому"

Співачка Гайтана впевнена, що расистскі заяви з приводу її виступу на "Євробаченні-2012" тягнуть Україну на дно. Малася на увазі насамперед репліка "свободівця" Юрія Сиротюка стосовно недоречності представлення України в в Європі темношкірою співачкою.

Офіційну заяву співачки оприлюднила прес-служба "Lavina Music". Гайтана впевнена, що колір її шкіри не впливає на її приналежність до України. "Україна – це мій дім, моя країна, яку я дуже люблю, в якій я вчилася, росла, формувалася як особистість. Я пишаюся своєю державою, яка надихає мене, дарує надію та віру у краще. Моє серце не тримає зла на пана Сиротюка.

Це не особистісна образа, це масштабна проблема, яка несподівано дала про себе знати", - наголосила співачка. На її думку, слова політика зачепили інших людей, які вважають себе українцями, незважаючи на колір шкіри, політичні та релігійні погляди. "Подібні висловлювання тягнуть на дно репутацію України в очах усього світу.

Кожна людина хоче жити в цивілізованій демократичній країні, в якій немає місця насильству, нерівності, расизму, в країні, яка дає можливість стабільно жити, вчитися, працювати, любити, створювати сім`ю і бути спокійними за майбутнє своїх дітей", - каже Гайтана. "Я завжди запрошуватиму всіх людей до нас у гості, бо я хочу, що б весь світ відкрив для себе прекрасну гостинну Україну, в якій немає "своїх" і "чужих".

Дуже сподіваюся, що через подібні расистські висловлювання світ не стане сумніватися в добродушності та гостинності українського народу", - наголошує виконавиця. Нагадаємо, 18-го лютого стало відомо, що саме Гайтана з піснею "Be my guest" представить нашу країну на конкурсі "Євробачення" цього року. Майже одразу навколо виконавиці розгорівся скандал. Спочатку їй закидали плагіат, а потім назвали "людиною не нашої культури".

ТСН