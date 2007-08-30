На Вінниччині у вересні пройде забава «БарРокКо»

На 8 вересня у місті Бар на Вінниччині намічено провести забаву «БарРокКо».

Попри суголосність з цілою гілкою у мистецтві, це лише не більше, ніж проста співзвучність. Насправді «БарРокКо» – це місто Бар, Рок і Компанія, зібрані в одному місці. Надихнули на проведення вже другої забави з такою чудовою назвою розвалини стародавньої фортеці, котрі збереглися у містечку: вперше «БаРокКо» відлунав минулоріч.

Перед глядачами виступить низка «рідних» гуртів, зокрема Н.Три, Аут край, Берег Бонанзи, Так Треба, Чеширський Пес, Смарагда, ВітаБревіс та інші, крім того очікуються гості з Польщі.

Розпочнеться дійство о 15:00 на місцевому стадіоні «Колос», вхід вільний.

Після концерту гуляння перенесуться до літнього табору відпочинку «Фортуна» у селі Митки.

З питань щодо організації, складу гуртів, проїзду до місця проведення, точного графіку фестивалю тощо можна звернутись на електронну скриньку затійників barrockko@ukr.net або ж на особовий +380-979-35-0016 до Макса Павловського

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