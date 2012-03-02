Українська «Наречена року - 2011» підкорила Німеччину

Тетяна ГЕОРГЕСКУ, що завоювала титул «Наречена року - 2011» наприкінці лютого, стала відомою не тільки в Україні, але й у Німеччині. Про це УНІАН розповіли організатори конкурсу.

Тетяна ГЕОРГЕСКУ, що завоювала титул «Наречена року - 2011».

«Зі своїм майбутнім чоловіком Тетяна познайомилася у відрядженні: вона - з України, а він - з Румунії. Після весілля вони залишилися жити у Німеччині. Їхнє вінчання відбулося в Києві. Рішення взяти участь у конкурсі в Україні на звання «Наречена року - 2011», що втретє проводить Всеукраїнський весільний фестиваль AngelFest, було спільним», - розповідають друзі Тетяни ГЕОРГЕСКУ.

Щоб взяти участь у фінальному шоу, яке проходило в Києві в готелі Hyatt, молода пара взяла відпустку на роботі.

За звання «Наречена року - 2011» змагалися сім дівчат.

Ведучі конкурсу «Наречена року - 2011» - Наталя Рокитська та Юрій Сак.

Їхні таланти, грацію і чарівність оцінювало авторитетне журі, до складу якого увійшли відомий продюсер Тимофій НАГОРНИЙ, зірки спорту Наталія ДОБРИНСЬКА і Володимир ВІРЧИС, доктор медицини Ольга БОГОМОЛЕЦЬ та інші відомі люди. В залі, прикрашеній з паризьким шиком панувала весільна атмосфера.

За словами організаторів, Тетяна ГЕОРГЕСКУ підкорила журі природною грацією, безпосередністю і впевненістю у собі.

У кращої української нареченої в активі прекрасна освіта та успішна кар`єра кризис-менеджера у великій міжнародній компанії.

Коли Тетяна повернулася до виконання службових обов`язків, її зустрів приємний сюрприз: директор німецького офісу дав обід на честь «Нареченої року - 2011», на якому він сказав, що пишається тим, що в його штаті працює дівчина, яка є уособленням нареченої XXI століття. А місцева телекомпанія зняла сюжет про українську красуню.

Як пояснили організатори українського весільного фестивалю, в Німеччині такі конкурси не проводяться, і всім було цікаво знати, хто став кращою українською нареченою.

Головним призом фестивалю стала романтична подорож до Парижу.

"Знайомство з моїм майбутнім чоловіком почалося зі спільного відрядження, що стало стартом у щасливу, спільну подорож по життю. Символічно, що компанія, яка надала нам відпочинок в самому романтичному місці на Землі має таку ж назву - Happy Travel - щаслива подорож. Наша подорож життям продовжується, і наше життя точно буде щасливим!", - поділилася «Наречена року - 2011» Тетяна ГЕОРГЕСКУ.