До річниці смерті Шухевича в Києві покажуть уніформу і зброю УПА

4 березня о 12:00 у м. Києві на Софійській площі Спілка Української Молоді в Україні запрошує відвідати панахиду за генерал-хорунжим УПА Романом Шухевичем.

Заявленою організаторами метою акції є збереження пам’яті громадськості про героїв національно-визвольних змагань.

До участі в панахиді за командиром УПА запрошено духовенство українських церков: Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Православної Церкви Московського Патріархату, Української Греко-Католицької Церкви, Української Автокефальної Православної Церкви, Української Римо-Католицької Церкви.

Після панахиди відбудеться створення "живого" тризуба. Десятиметровий державний герб буде створено всіма учасниками заходу, вони триматимуться за руки.

Також 4 березня о 17:00, в конференц-залі по вул. Ярославів Вал, 9 відбудеться показ одностроїв вояків УПА за участі військово-історичного клубу “Повстанець”. Гості зможуть побачити чотири різні типи повстанських уніформ і почути про особливості вояцької зброї та тактику ведення бою.

Історична правда