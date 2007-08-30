Вперше у Києві - фортепіано на березі річки
15:13, 30 серпня 2007Культура
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31 серпня, в п’ятницю, в 20.00 у Гідропарку на території “Jeans Beach Club” відбудеться незабутній романтичний вечір від режисера Дмитра Сана.
Нічого зайвого – лише ріка, пісок, живий фортепіанний звук та свічки.
Звучатимуть лише кращі твори, які бентежили Вашу душу та тіло:
Andrew Lloyd Webber
Yann Tiersen
Ennio Morrikone
Celine Dion
Cold Play
+ кращі саундтреки сучасності
Також у програмі неперевершений бонус – поезія молодих талановитих актрис.
Очікується “кіно-тусовка”. Запрошені:
- режисер О.Шапіро
- режисер О.Ітигілов
- телеведуча Крапка
- актриса О.Сумська
Акредитація за телефоном 8 (044) 223-61 18, або email: kinoperemoga@ukr.net
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