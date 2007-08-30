Вперше у Києві - фортепіано на березі річки

31 серпня, в п’ятницю, в 20.00 у Гідропарку на території “Jeans Beach Club” відбудеться незабутній романтичний вечір від режисера Дмитра Сана.

Нічого зайвого – лише ріка, пісок, живий фортепіанний звук та свічки.

Звучатимуть лише кращі твори, які бентежили Вашу душу та тіло:

Andrew Lloyd Webber

Yann Tiersen

Ennio Morrikone

Celine Dion

Cold Play

+ кращі саундтреки сучасності

Також у програмі неперевершений бонус – поезія молодих талановитих актрис.

Очікується “кіно-тусовка”. Запрошені:

- режисер О.Шапіро

- режисер О.Ітигілов

- телеведуча Крапка

- актриса О.Сумська

Акредитація за телефоном 8 (044) 223-61 18, або email: kinoperemoga@ukr.net