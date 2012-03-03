Сьогодні - Всесвітній день письменника

3 березня у світі відзначають День письменника.

Всесвітній день письменника відзначається за рішенням 48-го конгресу Міжнародного Пен-клубу, що відбувся 12-18 січня 1986 року. ПЕН-клуб був заснований в 1921 році.

Назва організації - абревіатура, утворена першими літерами англійських слів poets - поети, essayists - нарисовці, novelists - романісти. Слід також зазначити, що абревіатура в даному випадку збігається зі словом pen - ручка в перекладі з англійської.

Ідея її створення належить англійській письменниці Кетрін Емі Доусон-Скотт. Першим президентом ПЕН-клубу став Джон Голсуорсі. У 1923 році відбувся перший міжнародний конгрес ПЕН-клубу в Лондоні, у той час пен-центри були створені в 11 країнах світу. Сьогодні подібні центри діють в 130 країнах.

Це міжнародне об`єднання письменників, яке, як сказано в Хартії ПЕН-клубу, «виступає на захист принципів свободи інформації всередині кожної країни і між всіма країнами. Його члени зобов`язуються виступати проти придушення свободи слова в будь-якій її формі в тих країнах і суспільствах, до яких вони належать, а також у всьому світі, коли це можливо. ПЕН-клуб виступає в захист свободи друку і проти довільного застосування цензури в мирний час. ПЕН-клуб вважає, що необхідне просування людства до більш високих форм політичної та економічної організації вимагає вільної критики уряду, органів управління та політичних інститутів. Оскільки свобода припускає добровільну стриманість, члени ПЕН-клубу зобов`язуються виступати проти таких негативних аспектів вільної преси, як брехливі публікації, навмисна фальсифікація, спотворення фактів або тенденційно безчесно їх інтерпретація заради політичних, групових і особистих цілей».