У Львові пройдуть міжнародні змагання зі спортивних танців

3 - 4 березня у Львові відбудуться міжнародні змагання зі спортивних танців «Львів-Лідер-2012».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, в суботу танцюватимуть молодіжні та дорослі пари, що беруть участь у рейтингових змаганнях світової класифікації World DanceSport Federation. До участі вже зголосилися танцювальні пари з Білорусі, Італії, Литви, Молдови, Польщі та найкращі пари України.

Судитимуть змагання запрошені іноземні судді з Італії, Франції, Польщі, Литви, Білорусі, Молдови та українські судді.

Загалом, у міжнародних змаганнях «Львів-Лідер-2012» планується участь понад 500 танцювальних пар від 4 років до 35 років, різного рівня майстерності.