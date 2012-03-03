Київ прийматиме «Велике жіноче ралі»

8 березня у Києві з 12.00 до 20.00 відбудеться «Велике жіноче ралі». Ралі стартуватиме з Майдану Незалежності, а траса змагань пролягатиме вулицями Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської державної адміністрації, організаторами заходу виступили Київський міський автомотоклуб (КМАМК) та Головне управління сім’ї, молоді та спорту за підтримки КМДА.

КМАМК повідомляє, що цього року на дистанцію вийдуть 50 екіпажів. До участі у ралі допускатимуться винятково серійні легкові автомобілі, зареєстровані у Державній автомобільній інспекції, які відповідають вимогам Правил дорожнього руху України.

Завдання змагань полягатиме у проїзді за маршрутом, виконанні завдань на пунктах контролю вказаних у «легенді» та демонстрації водійської майстерності.

Екіпажі, які займуть перші три місця, будуть нагороджені подарунками, почесними грамотами та кубками.