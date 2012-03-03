Культурні центри Донеччини залишись без світла

Культурні центри Донеччини з п’ятниці повністю знеструмлені.

Про це пише Українська правда з посиланням на "5 канал".

Зокрема, без електроенергії залишились будинок Прокоф’єва, музей лісу, садиба Немировича-Данченка, обласний краєзнавчий музей.

Причина - борги перед енергопостачальною компанією за лютий місяць.

В Донецькому краєзнавчому музею скасували всі екскурсії. За останні 20 років - виставкові зали вперше повністю у темряві. Наукові співробітники кажуть: відсутність електроенергії може завдати значних збитків.

"Відключення електроенергії - це і порушення теплового режиму в музеї, а це тягне за собою фізичне знищення музейних предметів. Це підвищена вологість, це сирість, це цвіль, грибок, і далі ці предмети будуть мати потребу в реставрації", - повідомила головний зберігач фондів Донецького обласного краєзнавчого музею Тетяна Койнаш.



Культурні центри заборгували енергопостачальнику понад 30 тисяч гривень. У музеї кажуть - виною всьому тендерна процедура.



"Вимушені дотримуваться норм закону про закупівлі, після акцепту - 14 днів чекати заключення договору, та тільки після цього ми зможемо платити за електрику", - розповів заступник директора Донецького обласного краєзнавчого музею Олександр Грачов.



На час знеструмлення у музеях посилять охорону. Енергопостачальник обіцяє повернути світло, щойно борг буде повністю погашений.