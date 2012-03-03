Киянок визнали найкрасивішими жінками у світі

Міжнародний туристичний журнал Travelers Digest визнав киянок найпривабливішими жінками світу, пише "Українська правда. Життя".

Рейтинг із 10 міст було складено на основі відгуків туристів, що подорожують планетою. До списку потрапили і мешканки Москви, але ті опинилися лише на 6-ій позиції.

Видання зазначає, що Київ, без сумніву, є містом, в якому живуть найкрасивіші жінки.

"Візит до Києва викликає тремтіння, і важко повірити, що така краса справді існує. Крім того, вони не такі залякані, як росіянки", - зазначає видання.

Видання радить відвідати Київ улітку, адже у Гідропарку можна побачити, як киянки приймають сонячні ванни.

Travelers Digest також повідомляє, що жінки в країні гарно освічені та завжди готові поговорити про літературу чи філософію.

1. Київ, Україна

2. Стокгольм, Швеція

3. Нью-Йорк, США

4. Буенос-Айрес, Аргентина

5. Варна, Болгарія

6. Москва, Росія

7. Тель-Авів, Ізраїль

8. Амстердам, Нідерланди

9. Сеул, Південна Корея

10. Монреаль, Канада

Як відомо, нещодавно видання також опублікувало список міст, в яких проживають найпривабливіші чоловіки. Перше місце належить місто Стокгольм.