Київський міжнародний кінофестиваль Молодість оголошує конкурс короткометражних фільмів Jameson Shoot`n`PLAY. В ньому може взяти участь будь-хто. Роботи оцінюватиме міжнародне журі.

Конкурс Jameson Shoot`n`PLAY покликаний поповнити сінематеку сучасного українського короткометражного кіно та довести: щоб стати режисером, перш за все необхідне прагнення до самовираження через кіно, повідомили Корреспондент.net організатори проекту.

Для участі в конкурсі Jameson Shoot`n`PLAY, фінал якого відбудеться 16 березня, не знадобляться професійне обладнання та значні кошти, проект пропонує творчій молоді створити власні короткометражні фільми всього за 8 днів. Автор найкращого, на думку міжнародного журі, фільму отримає Grand Prix проекту: візит на Galway Film Festival, Голуей, Ірландія в період 10-15 липня 2012 року.

Деякі умови участі в Jameson Shoot`n`PLAY:

- До участі в проекті допускається 30 осіб або творчих груп, які 7 березня перші зареєструються в конкурсі. Початок реєстрації: 12:00.

- На зйомки фільму відводиться 8 днів: фільм тривалістю максимум 10 хвилин повинен бути знятий в цей проміжок часу (7-15 березня) і містити кадр, що підтверджує дату зйомки. Робота повинна бути представлена до 15 березня, 14:00.

- Автори не мають обмежень у виборі жанру або коштах зйомки, є лише загальна тематика, або символ проекту — чотирилисник конюшини й формальні вимоги до кінцевого кінопродукту.

- Міжнародне журі в складі чотирьох осіб оцінюватиме й вибиратиме переможця 16 березня о 21:00. Гран-прі проекту — оплачена поїздка та акредитація режисера фільму-переможця на Galway Film Festival, Голуей, Ірландія в період 10-15 липня 2012 року. Кожен фільм-учасник буде відзначений спеціальним заохочувальним подарунком від організаторів Jameson Shoot`n`PLAY.

Регламент проекту, умови участі та вимоги до робіт оголошуються на офіційному сайті molodist.com і на сторінці facebook у спеціально створеній групі, починаючи з 1 березня.

