У Києві вручать Гоголівську премію

У вівторок, 6 березня о 16.00 в культурно-просвітницькому центрі Alex Art House відбудеться вручення Гоголівської премії - української літературної нагороди, що вручається за російськомовні літературні твори.

Цього року лауреатами названі письменники з Києва Олексій Курилко і Андрій Міллер. Вони отримають почесний диплом, медаль із зображенням Н. В. Гоголя і преміальну нагороду.

Олексій Курилко - письменник, актор театру Чорний квадрат. У 2010 році за повість Зборище невдах став лауреатом Російської премії (входить у п’ятірку найпрестижніших премій, що присуджуються в Росії). Гоголівська премія присуджена Олексію Курилку за повісті Пара ненормальних явищ і У пошуках золотого тільця.

Андрій Міллер - прозаїк, драматург. У 2009 році за книгу Два портрети Дружини у гранатовому став дипломантом Міжнародної літературної премії ім. Юрія Долгорукого. У Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра нині йде спектакль Гості прибувають опівночі за його п’єсою. Гоголівська премія присуджена Міллеру за повість Костровий.

На врученні премії буде присутній голова Національного Союзу письменників України Віктор Баранов, прилетить з Москви член журі премії письменник Віктор Єрофеєв.

Гоголівська премія заснована Національним союзом письменників України, літературним журналом Веселка і культурно-просвітницьким центром Alex Art House.

За словами засновників, вона покликана сприяти популяризації і підвищенню престижу високообдарованих майстрів слова, що пишуть в Україні російською мовою.

Премія присуджується з 2008 року щорічно. Її лауреатами вже ставали Етері Басарія, Юрій Рибчинський, Олександр Мардань, Олег Вергеліс.

Корреспондент