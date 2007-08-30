До «Форуму видавців» залишилося 14 днів

ЧОТИРНАДЦЯТА НАЦІОНАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА-ЯРМАРОК ТРАДИЦІЙНО ВІДБУДЕТЬСЯ У ЛЬВОВІ 13-16 ВЕРЕСНЯ 2007

Організатори Форуму:

ГО «Форум видавців»

Львівська обласна державна адміністрація

Львівська міська рада

За підтримки:

Львівської обласної ради

Львівського Національного університету ім. Івана Франка

Національної ради з питань культури та духовності при Президенті України

Офіційний партнер Форуму – мережа книгарень «Книжковий супермаркет»

Офіційний перевізник – Австрійські авіалінії

Кількість зареєстрованих учасників Форуму видавців зросла до 558

Програма заходів налічує 248 акцій. Формування програми завершиться 1 вересня. Остаточна версія програми з’явиться на сайті www.bookforum.com.ua 3 вересня.

Другий міжнародний літературний фестиваль проводиться за підтримки торгової марки БУЧАЧ

Є деякі зміни в програмі заходів Другого міжнародного літературного фестивалю, зокрема щодо місця проведення: акції, що мали відбутися в Театрі Леся Курбаса 14 і 15 вересня всі переносяться в чудовий зал Порохової вежі, який вмістить всіх бажаючих. З великим жалем через непередбачені родинні обставини від участі у фестивалі змушені були відмовитися Софія Андрухович, Анджей Стасюк та Павел Гіле, але всі інші автори вже купили квитки до Львова.Список авторів, які прибувають на Форум з України та з інших країн, ви можете знайти тут, або він буде висланий на Ваше прохання.

Відкриття Фестивалю дитячого читання «Книгоманія» та нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу читачів відбудеться напередодні офіційного відкриття Форуму – 12 вересня в клубі Пікассо. Участь у церемонії візьме олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Катерина Серебрянська.

Фестиваль проводиться за підтримки компанії «Кока Кола Україна».

Почесний гість – Петер Вайдгаас.

На запрошення видавництва «Махаон Україна» на Форум видавців прибуває головний редактор російської служби Радіо Свобода, відомий журналіст, письменник, культуролог Пьотр Вайль.

Урочисте відкриття Форуму відбудеться 13 вересня 2007 р. в Львівському Національному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької. Одночасно відбудеться церемонія нагородження переможців конкурсу «Книга Форуму 2007».

Крім основних, будуть вручені також спеціальні відзнаки та нагороди, встановлені:

- Посольством Республіки Польща в Україні. Нагороду вручатиме Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек Ключковський

- Міжнародним Благодійним Фондом «Україна 3000». Нагороду вручатиме Голова Наглядової ради фонду пані Катерина Ющенко

- Лідером блоку політичних сил «Наша Україна-Народна Самооборона» Юрієм Луценком, який вручатиме нагороду особисто

Щоб гарантовано потрапити на Форум видавців, відвідати заходи з обмеженим входом, взяти інтерв’ю у знакових постатей - необхідно акредитуватися на e-mail: presa@bookforum.com.ua

Всі журналісти, які акредитуються до 10 вересня, отримають подарунки від партнера Форуму видавців – мережі книгарень «Книжковий супермаркет» - сертифікати на отримання книжок на суму 100 грн. та дисконтну картку.

Бронювання готелю на час Форуму здійснює туристична компанія «Арктур» lebed@arktur.ua

тел. /факс (044) 490-71-38, вул. Еспланада, 4-6, офіс 105б, м. Київ, 01001.

Проїзд та проживання за власний рахунок.