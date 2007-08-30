Білозір презентувала новий диск зі старою піснею

Народний депутат України п’ятого скликання Оксана Білозір напередодні Дня знань презентувала тематичний диск з піснею "Вчителько моя" Платона Майбороди на вірші Андрія Малишка у своєму виконанні.

На прес-конференції в УНІАН, де проходила презентація, О.Білозір повідомила, що ця пісня була записана нею у 2006 р., коли український гуманітарний ліцей в Києві відзначав своє 15-річчя. “Я побачила, яке величезне враження справила ця пісня на вчителів і коли ми готувалися до цього дня (Дня знань ) у цьому році, то я вирішила зробити такий подарунок і вийшов диск”, - розповіла О.Білозір.

Цей диск, повідомила вона, на сьогодні вже є в кожній школі столиці, а також розповсюджений в багатьох школах регіонів України.

Метою проекту, за словами О.Білозір, було підняти авторитет професії вчителя та привернути увагу суспільства до цієї складової формування українського народу.

“Ми повинні з вами розуміти, що не існує загальнонаціональної програми підвищення авторитету професії вчителя. А сьогодні, в такому світі як ми з вами знаходимося, ми кажемо, що по праву моральним авторитетом в нашій країні має бути тільки вчитель”, - сказала вона.

При цому О.Білозір зазначила, що на її переконання, не тільки держава, а й громадськість, ЗМІ мають робити все, щоб пропагувати професію вчителя, бо саме вчитель виконує місію “світлоносної постаті”, “відкриває в дитині душу та прищеплює любов до великого, чистого, світлого, божественного і священного”.

О.Білозір звернула увагу, що на презентованому тематичному диску крім зазначеної пісні є запис високопрофесійного інструментального варіанта Гімну України, а також “мінусовий варіант” пісні "Вчителько моя" для того, щоб кожний шкільний колектив міг самостійно виконувати цю пісню.

Що стосується дій представників політичної сили, яку представляє О.Білозір - виборчого блоку “Наша Україна – Народна самооборона” у напрямку поліпшення становища вчителів в Україні, то за її словами, у майбутньому парламенті вони наполягатимуть на затвердженні єдиної тарифної сітки для викладачів, що має покращити їх матеріальний стан.