Катерина Ющенко відвідає виставку Студії народного розпису

31 серпня о 14.00 голова Наглядової ради міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО відвідає виставку робіт учнів Студії народного розпису, картин та іконопису, яка проходить в Центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» (вул. Хрещатик, 1).

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «Україна 3000», на заході також будуть присутні голова Волинської обласної державної адміністрації Володимир БОНДАР, директор музею ім. І. Гончара Петро ГОНЧАР, голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України Євген ШЕВЧЕНКО, письменник Євген СВЕРСТЮК.

Також передбачено проведення майстер-класу керівника студії Василя ПАРАХІНА та його учнів для гостей виставки.

Студія народного розпису, картин та іконопису працює у с.Журавники Горохівського району Волинської області.