Одеські художники просять захисту у Президента

Одеські художники просять Президента України Віктора ЮЩЕНКА захистити їх від нападів рейдерів.

Про це йдеться в зверненні до Президента України правління Одеської облорганізації НСХУ.

Одеська облорганізація Національної Спілки художників України просить главу держави «припинити рейдерство проти єдиного в центрі Одеси виставкового залу – Художньої галереї Спілки художників, розміщеної в будинку №18 по вулиці Єкатерининській». Приміщення площею 87 кв. м, яке художники займають із 1947 року, раніше передано їм владою в безстрокове користування. «Зараз нас несподівано поставили перед фактом, що приміщення галереї за нашою спиною двічі за останні місяці перепродано комерційним структурам», - зазначають автори звернення.

Як далі повідомляють в Одеській облорганізації НСХУ, «рішення Господарського суду Одеської області, підписане суддею Світланою ЖЕЛЄЗНОЮ, пред`явлено нам за день до призначеного терміну силового виселення з приміщення Художньої галереї»

За словами заступника голови правління облорганізації НСХУ Сергія САВЧЕНКА, «члени правління Спілки художників шоковані тим, що обидва рішення суду ухвалювалися без сповіщення керівництва нашої творчої організації й присутності представника Спілки художників у судових засіданнях. Тому просимо гаранта наших конституційних прав негайно втрутитися й захистити від прояву третього нападу групи рейдерів за останні дні».

Справа в тому, додав С.САВЧЕНКО, що «наш юрист Денис ДОНЦОВ терміново оскаржив неправомірні, на наш погляд, рішення Господарського суду, але невідомо, коли буде призначене судове засідання Апеляційного суду Одеської області, а нам було поставлено ультиматум – до 14.00 31 серпня звільнити приміщення. Інакше завтра знову спробують виставити наші картини й нас самих на вулицю».

За словами С.САВЧЕНКА, внаслідок вчорашнього нападу на художників групи невідомих молодиків, які діяли на користь комерційної фірми «Мерф», постраждав співробітник галереї, який проходить судмедекспертизу, щоб передати матеріали для розслідування до органів внутрішніх справ.