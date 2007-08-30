Уряд знає, що робити з днем народження Гоголя

Уряд сьогодні на засіданні затвердив план заходів щодо підготовки і святкування 200-річчя з дня народження письменника Миколи Гоголя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Дмитро Табачник сьогодні на брифінгу в Кабміні.

«Це питання розглядалося і під час виїзного засідання уряду в Полтаві, враховані ряд цікавих пропозицій місцевих органів влади. Святкування передбачається не тільки на державному, але й на місцевому рівні», - сказав Д.Табачник.

За його словами, план передбачає спільні заходи за участю учених України, Росії, Білорусі, інших країн СНД і Європи. «Твори українського письменника Гоголя більше всього видавалися і перекладалися в світі», - пояснив він.

Віце-прем`єр також повідомив, що до цієї дати планується видати твори М.Гоголя в 7-ми томах на російській і українській мовах. Крім того, на сценах українських театрів планується поставити ряд спектаклів за творами українського письменника, а також підготувати кінопроект за містичними новелами М.Гоголя.

«Ми також плануємо на державному рівні заснувати літературно-художню премію імені Гоголя», - повідомив Д.Табачник.

Як відомо, 200-річчя з дня народження М.Гоголя відзначатиметься в 2009 році.