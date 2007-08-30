Школярка з Житомиру підкорятиме Голівуд
20:36, 30 серпня 2007Культура
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Дівчина має кілька титутлів в Україні
Маленька житомирянка Валерія Дмитрієва представлятиме Україну в Голівуді на Всесвітньому фестивалі юних талантів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.
Учениця 6-а класу житомирського міського колегіуму на п’ятому ювілейному Всеукраїнському дитячому фестивалі “Світ талантів України 2007”, який відбувся 25-26 серпня в Одесі, завоювала титул “Маленька міс України 2007”.
Також на конкурсі “Шоу талантів”, який було проведено в рамках фестивалю, дівчинка отримала першу премію в номінації “хореографія”.
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