Помер художник, який створив героїв "Зоряних війн"

У США у віці 82 років помер художник Ральф МакКуоррі, відомий роботою в ранніх серіях "Зоряних війн" Джорджа Лукаса. МакКуоррі створював концептуальний дизайн персонажів фільму, включаючи образи Дарта Вейдера, Чубаки, роботів R2-D2 і C-3PO. На основі його малюнків потім були створені остаточні версії костюмів і моделі роботів.

МакКуоррі також співпрацював зі Стівеном Спілбергом, зокрема, в його картині "Інопланетянин".

3 січня, зауважує Бі-бі-сі, ​​помер інший член знімальної групи "Зоряних війн" - постановник сценічних боїв Боб Андерсон.