“Парк Київська Русь” нагородив переможців журналістського конкурсу - 2011

У Києві в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка минулого тижня відбулася церемонія нагородження переможців ІІ Всеукраїнського журналістського конкурсу “Парк Київська Русь”.

Жюрі II Всеукраїнського конкурсу «Парк Київська Русь» – 2011».

Конкурс проходив у період з квітня по листопад 2011 року. За цей час на культурно-масових заходах у "Парку Київська Русь" побували сотні журналістів. Десятки їхніх робіт було подано на розгляд конкурского журі.

Головні премії присуджувались у чотирьох номінаціях. Переможці отримали від "Парку Київська Русь" грамоти, грошові премії та спеціальні персні, що засвідчують членство у клубі Парку.

Також п’ятеро лауреатів отримали спеціальні призи від журі і партнерів конкурсу, крім того, всі без винятку лауреати отримали дипломи і подарунки від Київської обласної туристичної агенції.

Переможців нагороджували справжні лицарі і княгині, які прикрасили свято театральними номерами. Усі присутні спеціальним обрядом були посвячені у почесних мешканців Давнього Києва.

Перше місце у номінації Друковані видання зайняла Марія Семенченко, кореспондент всеукраїнської щоденної газети "День".

Перемогу у номінації "Фотожурналістика" здобув Станіслав Баранець – фоторепортер інформаційного агентства "Українські національні новини".

У номінації "Інформаційні агентства та інтернет-видання" кращим визнано журналіста інтернет-порталу "Репортер" Лесю Костів.

Серед представників телебачення і радіо кращою стала Віра Малій – репортер Національної радіокомпанії України та Всесвітньої служби радіомовлення України.

Спеціальні призи від курортного комплексу "Золотий Колос" (м. Алушта) отримали репортер телеканалу "1+1" Тетяна Коваленко та журналіст видання "Ковальська майстерність" Олена Невойса.

Спеціальний приз від теплого партнера свята – компанії "UFО" дістався журналістці інформагентства УНІАН Катерині Зінов’євій.

Нагороду від ще одного партнера конкурсу – компанії "Nestle", кавоварку " Nescafe Dolce Gusto", отримала кореспондент радіо "Голос Києва" Тетяна Долгова.

Київський клуб повітроплавного спорту – постійний партнер "Парку Київська Русь" - преміював своєю нагородою фоторепортера інформагентства УНІАН Олександра Синицю.

Та на цьому нагородження лауреатів журналістського конкурсу не закінчились. Грамоти та призи від "Парку Київська Русь" отримали:

Андрій Баштовий, кореспондент "Радіо Свобода";



Ігор Левченко, фоторепортер інтернет-видання photohike.ru;

Сергій Тишковець, фоторепортер групи інтернет-видань РІА-новини;

Аліна Кузьменко, журналіст інтернет-порталу "Хватит.com";

Альона Якубець, журналіст інтернет-видання "Автотурист";

Ольга Городня, кореспондент журналу "Гетьман";

Яна Левицька, журналіст газети "Культура і життя".

Президент “Парку Київська Русь” - голова журі ІІ Всеукраїнського журналістського конкурсу Володимир Янченко бачить великі перспективи в українській журналістиці.

- Ми отримали близько сотні робіт і було надзвичайно важно обрати між них кращі – настільки цікаво і оригінально пишуть наші журналісти. Хотів би подякувати всіх, хто допомагав нам у цій місії – відтворювати києворуську давнину. Ми з вами робимо велику справу, - сказав президент “Парку Київська Русь”.

Також Володимир Янченко повідомив про те, що наступного року у ІІІ Всеукраїнському конкурсі з’явиться п’ята номінація.

Копія унікального княжого персня часів Київської Русі.

Спільним рішенням журі ухвалено, що номінація “Телебачення і радіо” має розділитись на дві, бо журі важко порівнювати візуальність і аудіальність і обирати між них. ІІІ Всеукраїнський журналістський конкурс стартує водночас із відкриттям сезону у “Парку Київська Русь” - 24 березня 2012 року.

Організаторами конкурсу виступили благодійна організація "Фонд розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка", благодійна організація "Слов’янський Фонд" та Центр культури та історії Древньої Русі - "Парк Київська Русь".

Катерина Біла