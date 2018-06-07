“Парк Київська Русь” нагородив переможців журналістського конкурсу - 2011
Головні премії присуджувались у чотирьох номінаціях. П’ятеро лауреатів отримали спеціальні призи. Всі лауреати отримали дипломи і подарунки.
У Києві в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка минулого тижня відбулася церемонія нагородження переможців ІІ Всеукраїнського журналістського конкурсу “Парк Київська Русь”.
Жюрі II Всеукраїнського конкурсу «Парк Київська Русь» – 2011».
Конкурс проходив у період з квітня по листопад 2011 року. За цей час на культурно-масових заходах у "Парку Київська Русь" побували сотні журналістів. Десятки їхніх робіт було подано на розгляд конкурского журі.
Головні премії присуджувались у чотирьох номінаціях. Переможці отримали від "Парку Київська Русь" грамоти, грошові премії та спеціальні персні, що засвідчують членство у клубі Парку.
Також п’ятеро лауреатів отримали спеціальні призи від журі і партнерів конкурсу, крім того, всі без винятку лауреати отримали дипломи і подарунки від Київської обласної туристичної агенції.
Переможців нагороджували справжні лицарі і княгині, які прикрасили свято театральними номерами. Усі присутні спеціальним обрядом були посвячені у почесних мешканців Давнього Києва.
Перше місце у номінації Друковані видання зайняла Марія Семенченко, кореспондент всеукраїнської щоденної газети "День".
Перемогу у номінації "Фотожурналістика" здобув Станіслав Баранець – фоторепортер інформаційного агентства "Українські національні новини".
У номінації "Інформаційні агентства та інтернет-видання" кращим визнано журналіста інтернет-порталу "Репортер" Лесю Костів.
Серед представників телебачення і радіо кращою стала Віра Малій – репортер Національної радіокомпанії України та Всесвітньої служби радіомовлення України.
Спеціальні призи від курортного комплексу "Золотий Колос" (м. Алушта) отримали репортер телеканалу "1+1" Тетяна Коваленко та журналіст видання "Ковальська майстерність" Олена Невойса.
Спеціальний приз від теплого партнера свята – компанії "UFО" дістався журналістці інформагентства УНІАН Катерині Зінов’євій.
Нагороду від ще одного партнера конкурсу – компанії "Nestle", кавоварку " Nescafe Dolce Gusto", отримала кореспондент радіо "Голос Києва" Тетяна Долгова.
Київський клуб повітроплавного спорту – постійний партнер "Парку Київська Русь" - преміював своєю нагородою фоторепортера інформагентства УНІАН Олександра Синицю.
Та на цьому нагородження лауреатів журналістського конкурсу не закінчились. Грамоти та призи від "Парку Київська Русь" отримали:
Андрій Баштовий, кореспондент "Радіо Свобода";
Ігор Левченко, фоторепортер інтернет-видання photohike.ru;
Сергій Тишковець, фоторепортер групи інтернет-видань РІА-новини;
Аліна Кузьменко, журналіст інтернет-порталу "Хватит.com";
Альона Якубець, журналіст інтернет-видання "Автотурист";
Ольга Городня, кореспондент журналу "Гетьман";
Яна Левицька, журналіст газети "Культура і життя".
Президент “Парку Київська Русь” - голова журі ІІ Всеукраїнського журналістського конкурсу Володимир Янченко бачить великі перспективи в українській журналістиці.
- Ми отримали близько сотні робіт і було надзвичайно важно обрати між них кращі – настільки цікаво і оригінально пишуть наші журналісти. Хотів би подякувати всіх, хто допомагав нам у цій місії – відтворювати києворуську давнину. Ми з вами робимо велику справу, - сказав президент “Парку Київська Русь”.
Також Володимир Янченко повідомив про те, що наступного року у ІІІ Всеукраїнському конкурсі з’явиться п’ята номінація.
Копія унікального княжого персня часів Київської Русі.
Спільним рішенням журі ухвалено, що номінація “Телебачення і радіо” має розділитись на дві, бо журі важко порівнювати візуальність і аудіальність і обирати між них. ІІІ Всеукраїнський журналістський конкурс стартує водночас із відкриттям сезону у “Парку Київська Русь” - 24 березня 2012 року.
Організаторами конкурсу виступили благодійна організація "Фонд розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка", благодійна організація "Слов’янський Фонд" та Центр культури та історії Древньої Русі - "Парк Київська Русь".
Катерина Біла