«Парк Київська Русь» - кращий культурно-туристичний проект року

«Парк Київська Русь» був відзначений однією з найавторитетніших премій у сфері туризму «UkrainianTravelAwards» як кращий культурно-туристичний проект року.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі Парку, церемонія нагородження «UkrainianTravelAwards - відкрий Україну», присвячена туристичній галузі України, проходила 1 березня в Ялті в рамках XXI Міжнародної туристичної ярмарки «Крим. Курорти. Туризм».

Пам`ятний приз і диплом переможця від організатора премії - «Української Туристичної Газети» - отримала Людмила Новицька, директор підприємства ТОВ «Град Кия», що реалізує проект «Парк Київська Русь».

«Для проекту «Парк Київська Русь» така престижна нагорода в галузі туризму є гідним підтвердженням наших досягнень у популяризації історії і культури нашої землі. Ми вдячні організаторам премії за визнання нашої першості у сфері культурного туризму в Україні. Адже «Парк Київська Русь» - це проект, який реалізується в Україні і для України, відтворює її серце - Дитинець Стародавнього Києва», - зазначила Людмила Новицька.

Вона також запросила всіх присутніх відвідати «Парк Київська Русь» в наступаючому сезоні та відчути дух Стародавнього Києва на численних цікавих заходах, які чекають гостей Парку цього року. Також Людмила Новицька закликала журналістів взяти участь у III Всеукраїнському журналістському конкурсі «Парк Київська Русь», що триватиме з березня по листопад 2012 року.

Премія «UkrainianTravelAwards - відкрий Україну» проходила в 2012 році вже в шосте. Переможці отримали нагороди в 21 номінації, 17 з яких дісталися представникам туризму Криму.

