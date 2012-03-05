Помер американський рок-гітарист Ронні Монтроуз

Музикант помер у своєму будинку, розташованому в місті Міллбраі (Millbrae), округ Сан-Матео, штат Каліфорнія, в суботу, проте широкій громадськості стало відомо про це лише в понеділок.

Про його смерть повідомляє агентство Associated Press з посиланням на агента артиста Джима Дугласа (Jim Douglas). Відомо, що артист ,був хворий на рак простати.

Монтроуз розпочав кар`єру професійного музиканта в 1969 році, і незабаром сформував гурт Montrose, який отримав свою назву на ім`я самого гітариста. Музикант працював на стику декількох стилів і напрямів - хеві-метал, хард-рок, джаз-рок ф`южн, інструментальний рок і блюз рок. Зі своїм гуртом Монтроуз записав кілька альбомів. Найбільшу популярність отримали його пісні Bad Motor Scooter, Good Rockin `Tonight і Rock Candy.

До кінця сімдесятих проект Montrose практично перестав існувати, і Монтроуз записує сольний альбом Open Fire. Після цього музикант створив ще один гурт - Gamma, який існував до 2000 року. Багато в чому у творчості Ронні допомагала дружина Лейгса (Leighsa). У 1999 році разом з нею він записав альбом Roll Over And Play Live, де вона виконувала партії на ударних інструментах.

Окрім роботи в групах та сольної творчості Монтроуз активно співпрацював з низкою рок-музикантів, в тому числі - з Семом Роєм Хагаром, Хербі Хенкоком, Ваном Моррісоном, американським гуртом The Beau Brummels і Джонні Вінтером.

У Монтроуз залишилися дружина, дочка, син і п`ятеро онуків.

РИА Новости

