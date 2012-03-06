В Україні можуть оподаткувати Skype

Українська влада має намір обкласти новим податком користувачів Skype і інших інтернет месенджерів. Про це повідомив глава Національної комісії з питань регулювання зв`язку та інформатизації Петро Яцук. "Нові доходи можна отримувати тільки завдяки монетизації послуг доступу до контенту.

Оператори зв`язку хочуть і мають повне право заробляти на передачі даних інтернет-додатків. Це природно. На сьогоднішній день всі мережі використовуються лише як транзитна труба. В результаті, компанії не хочуть продовжувати модернізувати мережі. Тому ми однозначно будемо розробляти нормативні документи в сфері регулювання доступу до послуг, інформації, контенту. Ми знаходимося на першому етапі - тільки відкриваємо двері.

І ми не знаємо, що за нею буде", - заявив Яцук. За його словами, НКРСІ буде починати переговори, як з операторами ринку телекомунікацій, так і з компаніями, що надають інтернет-послуги. "Ось яскравий приклад - Skype. За три роки з невідомої компанії вона перетворилася в мільярдний за вартістю актив.

Ця компанія, можна сказати, віртуальна. Крім співробітників і обладнанні, на якому вони працюють, основну вартість Skype формує програмне забезпечення. Гроші вона приносить великі. Разом з тим зростає і навантаження на мережі. Операторам зв`язку нікуди подітися. Регулятори вимагають від них поліпшення якості послуг - розширення мереж. Але в операторів на це вже немає грошей.

Ось це проблема. І якщо ми її не вирішимо спільними зусиллями, то вона тільки посилиться. І в нас буде 100 Мбіт / сек - швидкість доступу до мережі, але якість надання послуг - як по dial up (застаріла технологія передачі даних). А нові мобільні мережі четвертого покоління - 4G (LTE ) - просто будуть не окупатися ", - вважає голова НКРСІ.

ТСН