У Москві у віці 85 років помер актор Павло Шальнов, відомий за фільмами Коли дерева були великими, Високосний рік і Своя земля.

Про смерть актора повідомила в понеділок прес-служба театру Глас.

Павло Шальнов майже 20 років працював у театрі імені Єрмолової, де він зіграв більше 100 ролей, серед яких - Петро у постановці Ліс А.Н. Островського, Вяземський у виставі Пушкін і Влас у Дачниках.

Він був відомий глядачеві і за фільмами Коли дерева були великими Льва Куліджанова, Високосний рік Анатолія Ефроса та Своя земля Петра Тодоровського.

В останні роки Шальнов багато грав у Російському духовному театрі Глас. Наприкінці лютого він востаннє вийшов на сцену у виставі Сергій Єсенін.

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