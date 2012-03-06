Молоді українські поети виступлять у Польщі

10 і 12 березня у Польщі відбудуться два вечори молодої української поезії. Десятого автори-«двотисячники» виступлять у прикордонному місті Перемишлі, яке колись відігравало важливу роль в українській культурі. У зустрічі в кав’ярні “Libera”, організованій фундацією «Promo» та сайтом Ukrpol.net, візьмуть участь Олег Коцарев, Юлія Стахівська та Лесь Белей.

А за два дні українці читатимуть вірші у Лодзі в Домі літератури в майже тому складі, тільки замість Леся Белея виступатиме Андрій Любка. Цей вечір відбудеться в рамках презентації антології української поезії в польських перекладах Анети Камінської «Дольки помаранч», яка нещодавно з’явилася друком у краківському видавництві «Ha!art».