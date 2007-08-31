В Україні з`явився телеканал MTV
Першим музичним відео став кліп на пісню “Танці” “ВВ”
Всесвітня телемережа MTV Networks International, яка належить компанії Viacom Inc. оголошує запуск телеканалу “MTV Україна”, що розпочав своє мовлення спеціально для української аудиторії. Запуск відбувся у п`ятницю 24-го серпня 2007 р. і першим музичним відео, яке було показано на каналі, став кліп на пісню “Танці” відомого українського гурту “Воплі Відоплясова”.
Метою “MTV Україна” є підняття української музичної культури на якісно новий щабель і долучення української молоді до європейської та світової культурних спільнот шляхом надання молодим українцям можливості перегляду всесвітньовідомих програм і новітніх відеокліпів, які віддзеркалюватимуть смаки та інтереси сучасної молоді. Пошук і підтримка молодих українських виконавців, надання виконавцям будь-яких стилів якісної сучасної музики можливості просування своїх творів не тільки в межах України, а й за її межами через мережу MTV Networks.
24-годинний україномовний розважальний телеканал транслюватиметься через кабельні мережі та супутник по всій території країни. Програмне наповнення буде містити як міжнародні шоу (дубльовані українською мовою), так і передачі, що вироблятимуться в Україні, зокрема такі:
“MTV News” – щоденні та розширені випуски (Weekend Edition) міжнародних та місцевих новин музики та шоу-бізнесу.
“MTV день” – щоденне 4-годинне шоу, яке транслюватиме передачі та музичні відео-кліпи з підводками віджеїв.
“Rock Ukraine” – щоденне одногодинне шоу, яке забезпечить українські гурти платформою для презентації себе небаченим досі шляхом. Для першого сезону було обрано дванадцять гуртів, як знаних, так і поки що маловідомих широкому загалу.
“MTV Ukraine Top 20” – флагманське шоу, що складається з вітчизняних та міжнародних музичних кліпів, які презентуються одним з віджеїв MTV-Україна. Ця програма підкреслюватиме зобов’язання, телеканалу щодо показу музичних відеокліпів не на підставі плати за ротацію (розповсюдженої на наших теренах практики), а на підставі якості музичного та творчого продукту.
Міжнародними програмами, які будуть транслюватися на каналі, стануть зокрема такі надзвичайно відомі та популярні серіали та шоу, як “South Park”, “Beavis & Butthead”, “Pimp My Ride”, “Punk’d”, “MTV Unplugged” та інші.
Одним з облич каналу стане Ірена Карпа (26 років), яка вестиме передачу “MTV News”. Життєва мудрість Ірени, а також її здоровий скептицизм щодо відношення до більшої частини існуючих українських музичних і шоубізнесових реалій є ідеальними якостями з точки зору культури MTV.
Євген Ступка, генеральний менеджер MTV Україна зазначає, що "важливість цієї події важко переоцінити. Нові стандарти, що їх встановить MTV, призведуть до появи нових напрямків у культурі та шоубізнесі. Пізніше, говорячи про минуле, люди будуть казати про два періоди: до MTV і після MTV".
Петро Хархаліс (Peter Charchalis), віце-президент Horizon Capital (одна з компаній-засновників MTV Україна) коментує: “MTV – це не лише музичні кліпи, це стиль життя, і ми впевнені, що українська молодь зробить його частиною своєї життєвої реальності. MTV вплинуло на цілі покоління, і ми надзвичайно раді запустити українську версію найпотужнішого музичного та розважального бренда у світі.”
Офіційний сайт новоствореного каналу - www.mtv.ua