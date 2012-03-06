Глава УГКЦ: Я часом відчуваю, що за мною слідкують ніби з лупою

Глава Української греко-католицької церкви Святослав ШЕВЧУК не веде своєї сторінки у соціальній мережі Фейсбук.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це глава церкви сказав під час спілкування з молоддю Тернополя.

«Я не є присутній у Фейсбуці. Але мої друзі створили сторінку і там поміщають усю інформацію, яка стосується моєї скромної особи. Я часом відчуваю, що за мною слідкують ніби з лупою. Можливо, це є і добре, бо хто цікавиться певними речами з життя церкви, то це є гарний спосіб отримувати цю інформацію. Але так щоб бути присутнім в Фейсбуці і вести спілкування «онлайн» – я цього ще не роблю, бо не маю часу, я звик на живо спілкуватися», – пояснив С.ШЕВЧУК.

Водночас він зауважив, що соціальні мережі та програми для спілкування теж приносять користь.

«Новітні засоби комунікації справді дають унікальну нагоду спілкуватися людям. Я був єпископом в Аргентині, а ця країна в 6 разів більша за Україну. І по тій території було розкидано 15 українських священиків. Дзвонити до них мені б коштувало великі гроші, та й коли дзвоню – я не бачу обличчя. А коли ми спілкувалися по Скайпу, ми могли відчувати одне одного», – розповів патріарх УГКЦ.

При цьому він наголосив, що соцмережі є помічні у тому випадку, коли люди вже навчилися спілкуватися з живими реальними особами і живе спілкування для них не є проблемою.