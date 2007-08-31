В Україні з`явився телеканал MTV

Всесвітня телемережа MTV Networks International, яка належить компанії Viacom Inc. оголошує запуск телеканалу “MTV Україна”, що розпочав своє мовлення спеціально для української аудиторії. Запуск відбувся у п`ятницю 24-го серпня 2007 р. і першим музичним відео, яке було показано на каналі, став кліп на пісню “Танці” відомого українського гурту “Воплі Відоплясова”.

Метою “MTV Україна” є підняття української музичної культури на якісно новий щабель та долучення української молоді до європейської та світової культурних спільнот шляхом надання молодим українцям можливості перегляду всесвітньовідомих програм і новітніх відеокліпів, які віддзеркалюватимуть смаки та інтереси сучасної молоді. Пошук і підтримка молодих українських виконавців, надання виконавцям будь-яких стилів якісної сучасної музики можливості просування своїх творів не тільки в межах України, а й за її межами через мережу MTV Networks.

24-годинний україномовний розважальний телеканал транслюватиметься через кабельні мережі та супутник по всій території країни. Програмне наповнення буде містити як міжнародні шоу (дубльовані українською мовою), так і передачі, що вироблятимуться в Україні, зокрема такі:

“MTV News” – щоденні та розширені випуски (Weekend Edition) міжнародних та місцевих новин музики та шоу-бізнесу.

“MTV день” – щоденне 4-годинне шоу, яке транслюватиме передачі та музичні відео-кліпи з підводками віджеїв.

“Rock Ukraine” – щоденне одногодинне шоу, яке забезпечить українські гурти платформою для презентації себе небаченим досі шляхом. Для першого сезону було обрано дванадцять гуртів, як знаних, так і поки що маловідомих широкому загалу.

“MTV Ukraine Top 20” – флагманське шоу, що складається з вітчизняних та міжнародних музичних кліпів, які презентуються одним з віджеїв MTV-Україна. Ця програма підкреслюватиме зобов’язання, телеканалу щодо показу музичних відеокліпів не на підставі плати за ротацію (розповсюдженої на наших теренах практики), а на підставі якості музичного та творчого продукту.

Міжнародними програмами, які будуть транслюватися на каналі, стануть зокрема такі надзвичайно відомі та популярні серіали та шоу, як “South Park”, “Beavis & Butthead”, “Pimp My Ride”, “Punk’d”, “MTV Unplugged” та інші.

Одним з облич каналу стане Ірена Карпа (26 років), яка вестиме передачу “MTV News”. Життєва мудрість Ірени, а також її здоровий скептицизм щодо відношення до більшої частини існуючих українських музичних і шоубізнесових реалій є ідеальними якостями з точки зору культури MTV.

Євген Ступка, генеральний менеджер MTV Україна зазначає, що "важливість цієї події важко переоцінити. Нові стандарти, що їх встановить MTV, призведуть до появи нових напрямків у культурі та шоубізнесі. Пізніше, говорячи про минуле, люди будуть казати про два періоди: до MTV і після MTV".

Петро Хархаліс (Peter Charchalis), віце-президент Horizon Capital (одна з компаній-засновників MTV Україна) коментує: “MTV – це не лише музичні кліпи, це стиль життя, і ми впевнені, що українська молодь зробить його частиною своєї життєвої реальності. MTV вплинуло на цілі покоління, і ми надзвичайно раді запустити українську версію найпотужнішого музичного та розважального бренда у світі.”

Офіційний сайт новоствореного каналу - www.mtv.ua