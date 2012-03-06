Українці масово тікатимуть з країни через Євро-2012

Напередодні футбольного чемпіонату Євро-2012 українці обдумують плани масової евакуації з країни, йдеться в сюжеті ТСН. Наприклад, кияни уже поділились на дві групи: одні бронюють квитки на чемпіонат, інші штурмують тур агенції. Гамір, затори та тисячі вболівальників до вподоби далеко не всім, от вони і збирають потроху валізи.

Тетяна свого 4-річного сина відвезе до бабусі, щоправда, не за кордон, а в сусіднє село. А от сама поїхати не зможе через роботу. Вона вже чітко намалювала у своїй уяві картину суцільного колапсу. "Може бути будь що. Стільки народу у нас, тобто боязко за життя, хотілось би подивитись, але безпека перш за все", - каже Тетяна.

Туроператори зізнаються, що попри бажання покинути межі країни у більшості киян грошей вистачить лише на Крим. Тиждень сімейного відпочинку там може коштувати тисячу доларів. День масового звільнення також очікують у Львові, Харкові та Донецьку. Щоправда, звідти українці попрямують переважно у заморські країни. Власники турагенств кажуть, що квитки потроху купують. Але справжній ажіотаж почнеться у кінці квітня - на початку травня, коли до чемпіонату залишаться лічені дні.

ТСН