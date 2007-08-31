У Києві знесли ще одну пам’ятку XVIII століття

Міністерство внутрішніх справ порушило кримінальну справу за фактом руйнування пам’ятки історії “Мазепинський Вал” на території музейного комплексу “Мистецький Арсенал” у Києві.

Про це сказано у повідомленні прокуратури міста Києва у четвер.

Як зазначено у повідомленні, у четвер під час проведення реконструкції на території “Мистецького Арсеналу” було знищено пам’ятку археології початку XVIII століття “Мазепинський Вал”, який входить до складу історико-архітектурної пам’ятки музею “Київська фортеця”.

За дорученням прокурора Києва Євгена Блажівського прокуратурою Печерського району міста Києва проведено перевірку законності знесення “Мазепинського Валу”.

Печерським РУ ГУ МВС в місті Києві порушено кримінальну справу за фактом руйнування пам’ятки історії (ст. 298 ч. 1 КК України).

Українська правда