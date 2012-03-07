Ватикан уперше показав унікальні архіви за 900 років

Ватиканські архіви, серед яких є судові документи у справі Галілео Галілея і папери про відлучення від церкви Мартіна Лютера, вперше виставлені на загальний огляд.

Про це пише Історична правда з посиланням на агенція France Presse.

Виставка під назвою Lux in Arcana, приурочена до 400-річчя заснування Ватиканських архівів, проводиться в Капітолійському музеї в Римі. Вона триватиме до 9 вересня.

Організатори кажуть, що ця виставка - унікальний шанс побачити колекцію документів з архівів Ватикану, які зазвичай перебувають під охороною. За їхніми словами, це перший і, можливо, єдиний раз в історії, коли артефакти покинули межі Ватикану.

Експозиція включає в себе в цілому сто документів, датованих XII-XX століттями, в тому числі папери із запитом про анулювання шлюбу англійського короля Генріха VIII з Катериною Арагонською і "Диктат Папи" (Dictatus Papae) - документ, що містить текст програми понтифікату Григорія VII і представляє по суті Велику хартію папства.

На виставці також можна побачити 60-метровий сувій з показаннями лицарів Ордена тамплієрів, які зазнали на початку ХIV століття у Франції суду Священної інквізиції; бюлетені голосування одного з конклавів; звіт Мікеланджело про закінчення будівництва собору Святого Петра; звинувачення Джордано Бруно у відмові від віри в Христа; критичний лист російського царя Олексія Михайловича Папі Клементу Х про дії турецького султана.

Ще за кілька років Ватикан обіцяє відкрити для дослідників секретні архіви, котрі стосуються понтифікату Пія XII. Ці документи допоможуть відповісти на питання про справжню роль папи в порятунку євреїв у роки війни.

Представники Ватикану переконані, що папери доведуть: Пій XII захищав євреїв від Голокосту, а не мовчав, побоюючись реакції Гітлера і Муссоліні.