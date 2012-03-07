На Азарова подали до суду за мову
10:37, 07 березня 2012Культура
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Шведов вимагає звільнення прем`єра
Мешканець Лисичанська Луганської області Віталій Шведов вимагає звільнення прем`єра Миколи Азарова через незнання української мови.
Відповідний позов до Вищого адміністративного суду він подав 13 лютого, повідомляє Українська правда з посиланням на "Лисичанск как он есть" .
У позові він вимагає від Верховної Ради скасувати постанову від 11 березня 2010 року про призначення на посаду прем`єра Миколу Азарова.
Причиною є невідповідність вимогам законодавства України Азарова в частині володіння державною мовою.
Як відомо, після скасування політреформи, прем`єра обирає і призначає президент за згодою Верховної Ради, припиняє повноваження прем`єра та приймає рішення про його відставку.
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