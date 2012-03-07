Ані Лорак хреститиме доньку Софію у квітні

Співачка Ані Лорак хреститиме доньку Софію вже у квітні. Про це вона розповіла ТСН.Особливе. Кароліна остаточно підтвердила, що хрещеним батьком стане її російський колега по цеху - Філіп Кіркоров, а от хто буде хрещеною мамою співачка досі не зізнається.

Нагадаємо, раніше цю роль приписували народній артистці України Софії Ротару.

"Це 100% буде Філіп, навіть коли я носила свою доньку в животику, вже тоді ми знали, що буде Філіп. Оскільки він є друг нашої сім`ї . А хрещеною - це дуже інтимний такий процес, саме хрестини, мені хочется поменше про це говорити", - розповіла співачка. Наразі ж молода мама каже, якщо вона в Києві, то весь час присвячує тільки донечці.

ТСН