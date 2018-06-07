У посольстві США відкрилася виставка кримськотатарського мистецства

США закликатимуть українську владу сприяти подальшому відновленню громадянських прав кримських татар, а також земельних прав, яких кримськотатарський народ свого часу був позбавлений під час депортації з Криму.

Про це 6 березня сказав Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФФТ під час відкриття виставки кримськотатарського мистецтва в приміщенні посольства США в Києві.

Дж.ТЕФФТ повідомив, що в галереї в новому приміщення посольства вони мають намір виставляти твори молодих українських художників.

На виставці представлені килими Мамута ЧУРЛУ та декоративні картини Юлії ТУЛУПОВОЇ, які презентують багату культурну і творчу традицію кримськотатарського народу. Обидва митці отримали підтримку Проекту місцевих інвестицій і конкурентоспроможності Агентства США з міжнародного розвитку, який сприяє туризму і економічному розвиткові Криму. Виставку зможуть оглядати відвідувачі, яких запрошують у посольство для участі в офіційних зустрічах і оголошених публічних заходах.

Посол нагадав, що “ці талановиті художники співпрацюють з проектом USAID (Агентством США з міжнародного розвитку), який здійснюється в Криму, щоб підвищити конкурентоспроможність кримської економіки, передовсім туристичний потенціал Криму”. За його словами, цей проект є елементом загальних заходів посольства, покликаних сприяти економічному та соціальному розвитку Криму.

Мамут Чурлу

“Ці митці відтворюють культурний простір кримськотатарського народу, завдяки якому багато в чому сам Крим є таким унікальним. Туризм у Криму — це набагато більше, ніж так званий пляжний туризм. У цьому я мав змогу пересвідчитися на власному досвіді”, - підкреслив Дж.ТЕФФТ.

Юлія Тулупова

Він наголосив, що кримськотатарський народ є невіддільною складовою Криму і України в цілому. І великі зусилля кримських татар сьогодні спрямовані на розвиток своєї культурної спадщини. “Кримські татари заслуговують на те, щоб бути ширше відомими своєю культурою, поза межами України також. Ця виставка - один з проявів сприяння етнічному розмаїттю з боку посольства США в Україні. Наявність кримських татар в Україні є одним з важливих елементів цього розмаїття. Ми підтримуємо останні тенденції кримських татар на збереження та розвиток власної культури та ідентичності. Зокрема, це була подія побудови мечеті в Криму. Зі свого боку США й надалі сприятимуть таким позитивним тенденціям”, - сказав посол США.

Відвідучвачі виставки

На відкриття виставки завітав також голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

Запрошуючи М.ДЖЕМІЛЄВА до слова, посол назвав його своїм “хорошим другом”. М.ДЖЕМІЛЄВ у свою чергу зазначив, що для кримськотатарського народу, який веде боротьбу за своє етнічне, мовне виживання, така виставка має дуже велике значення.

Джамала і Мустафа Джемілєв

“Також для нас є знаковим те, що виставка відбувається в приміщенні посольства США — великої демократичної країни в світі”, - підкреслив голова Меджлісу.

Він нагадав, що М.ЧУРЛУ відомий далеко за межами України. Саме з його іменем пов`язане килимарство в Криму. М.ЧУРЛУ вважається представником авангардизму в сучасному мистецтві. Він сам музикант, а в мистецтво прийшов пізніше. Його мистецтво мало дещо політичний напрямок. М.ДЖЕМІЛЄВ відповів, що на митця дуже сильно вплинуло повідомлення ТАСС у 1987 році, в якому йшлося про те, що радянське керівництво практично виправдовувало злочинну депортацію кримськотатарського народу.

“Тому можна сказати, що творчість Мамута ЧУРЛУ, у позитивному значенні цього слова, політично заангажоване, воно сконцентроване на проблемах кримськотатарського народу”, - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Він подякував за постійну увагу, яку посольство США приділяє проблемам кримськотатарського народу, за “оперативне реагує на всі беззаконня, які кояться щодо кримських татар”.

На знак вдячності М.ДЖЕМІЛЄВ подарував послові Дж.ТЕФФТУ традиційну для кримських татар каракулеву шапку. Посол колекціонує головні убори тих країн, де він працював.

Представниця кримськотатарського народу відома співачка Джамала заспівала дві кримськотатарські пісні, яких навчила її бабуся та одну американську. Вона зазначила, що дуже пишається тим, що так шанують кримськотатарську культуру.

Ксеня Лесів

Фото УНІАН