17 березня о 12:00 у столичному руському клубі «КультРа» відомий письменник, літературний редактор «Граней-Т», улюбленець дітлахів Іван Андрусяк презентує нову дитячу книжку «Вісім днів із життя Бурундука».

Це – шкільна історія, повість із життя сучасних українських школярів, яка оповідає про їхні реальні клопоти й радощі, каверзи та успіхи, мрії та способи їх осягнення. Прототипом головного героя книжки став сам Іван Андрусяк… у дитячі роки.

Книжка «Вісім днів із життя Бурундука» побачила світ у серії «Граней-Т» «Книготерапія» – а отже, крім художнього твору, який буде не лише цікавим, а й повчальним для юного читача, тут є ще й предметна фахова розповідь про одну з важливих проблем у становленні дитини, звернена передовсім до батьків. Цього разу психолог-казкотерапевт Катерина Єгорушкіна в післямові обговорить із вами проблему «своєї й позиченої мети».

Проілюструвала книжку художниця, поетеса Ганна Осадко.

Нагадаємо, що у видавництві «Грані-Т» до цього з’явилися прозові й поетичні книги Івана Андрусяка для дітей різного віку: «М’яке і пухнасте», «Стефа і її Чакалка», «Звіряча абетка», «Хто боїться зайчиків?», «Кабан дикий – хвіст великий...», «Зайчикова книжечка» та інші.

Під час презентації книжки на вас чекають ексклюзивна розповідь Івана Андрусяка про його «бурундучасте» дитинство, професійні поради Катерини Єгорушкіної, «зайчикові» ігри та книжкові подарунки від «Граней-Т».