У Києві триває виставка World Press Photo’11

У Києві триває виставка найкращих фото світу 2011 року

У галереї «Лавра» триває найпрестижніша виставка фотографії World Press Photo’11. Виставка відкрита для відвідувачів щодня, до 22 березня, з 11:00 до 20:00.

Відкриття спеціального проекту в рамках World Press Photo’11, виставки фотографій переможців конкурсу New Picture of Kiev відбудеться 16 березня, (п’ятниця) о 20:00. В невимушеній атмосфері вечірки-презентації гості матимуть можливість оцінити роботи нових та талановитих фотографів України, співставити з роботами визнаних професіоналів та лауреатів найпрестижнішого конкурсу в царині фотожурналістики World Press Photo.

Також 16 березня, о 18:00 відбудеться презентація фото-проекту «95 років школи легендарної фотографії».