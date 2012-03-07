Вірменія не братиме участь у Євробаченні-2012

Вірменія офіційно відмовилася від участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2012", який пройде в травні в столиці Азербайджану - Баку.

Як повідомляють вірменські ЗМІ, громадське телебачення Вірменії повідомило Європейський мовний союз про свою відмову від участі в конкурсі.

Нагадаємо, 23-го лютого вірменські співаки виступили із заявою про бойкот "Євробачення" в Азербайджані. Це було пов’язано з політичним конфліктом обох країн.

При цьому автори заяви зазначають, що готові взяти участь в "Євробаченні - 2012", якщо Європейський мовний союз прийме рішення про проведення конкурсу в будь-якій іншій країні.

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