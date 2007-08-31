2 вересня одесити відсвяткують День міста

2 вересня о 15.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибуде до Одеси на святкування Дня міста.

Як повідомили УНІАН в Одеському міськвиконкомі, глава держави зустрінеться з мером Едуардом ГУРВІЦЕМ, з почесними громадянами Одеси, здійснить прогулянку центром міста, а о 19.00 відкриє гала-концерт на Потьомкінських сходах.

Близько 20-ї години Президент відбуде до Києва.

У прес-службі облуправління ДАІ уточнили, що 2 вересня з 10.30 до 24.00 буде повністю перекрито рух у центрі міста на вулицях Дерибасівській, Рішельєвській, Ланжеронівській, Преображенській, Єкатеринінській, Канатній, Польській, а також на Військовому узвозі.