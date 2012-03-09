Україна хоче від Японії безвізового режиму

Україна зацікавлена у лібералізації візового режиму з Японією для українських громадян.

Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з головою Палати радників Парламенту Японії Кендзі ХІРАТА у Токіо, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Він нагадав, що у 2005 році Україна в односторонньому порядку запровадила безвізовий режим в’їзду для усіх категорій японських громадян в Україну на термін до трьох місяців.

Тому, за словами керівника українського парламенту, прийняття Урядом Японії рішення про скасування японською стороною візового режиму для власників дипломатичних паспортів України віталося б як перший крок на шляху подальшої лібералізації візового режиму між нашими країнами.

У цьому контексті В.ЛИТВИН також висловився за необхідність запровадження прямого авіасполучення між Україною та Японією.

Голова Верховної Ради України запросив голову Палати радників відвідати нашу країну з офіційним візитом.