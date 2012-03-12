На курорті Хургада стався землетрус
10:31, 12 березня 2012Культура
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Другий з кінця січня
Підземний поштовх магнітудою 3,9 було зафіксовано сьогодні вранці в районі курортного міста Хургада на побережжі Червоного моря в Єгипті.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на новинний інтернет-ресурс Youm7.
Про будь-які руйнування не повідомляється.
Востаннє підземні поштовхи в районі курортів Червоного моря в Єгипті реєструвалися наприкінці січня. Тоді епіцентр землетрусу знаходився в морі, і його сила становила 5,6 балу.
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