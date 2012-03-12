Пісня «Hello Euro» “Гайдамаків” і “Pudelsi” потрапила у фінал конкурсу в Польщі

Творчий доробок “Гайдамаків” та польских рокерів “Pudelsi” під назвою «Hello Euro» потрапив до фіналу національного пісенного конкурсу Польщі “Моя пісня для Євро”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі гурту "Гайдамаки".

" Hello Euro " увійшла до 30-ти найкращих пісень-фіналістів конкурсу, які були обрані шляхом відкритого голосування, з 117 творів, представлених на розсуд слухачів. Авторами ідеї спільного запису виступили музиканти відомого у Польщі рок-колективу “Pudelsi”, які звернулися до “Гайдамаків” з пропозицією щодо співпраці. На відповідь чекати довго не довелося, так як і сама ідея виявилася цікавою, та й “Гайдамаки” завжди радо відкликаються на пропозиції творчого характеру, а тим паче досвід вдалого запису з польскими гуртами вже був у українських музикантів.

10 березня польські «Pudelsi» та українські «Гайдамаки» закінчили запис спільної пісні до Євро-2012. Це один з небагатьох, якщо не єдиний в даний час, з музичних україно-польских проектів, пов’язаних зі спільним чемпіонатом.

«Як дійшло до запису Hello Euro? – Спочатку ми хотіли зробити пісню про чемпіонський титул, але дійшли висновку, що це не є основна мета музичного твору, – просто з`явилася б ще одна пісня про польских футболістів. Тому ми перевели свої погляди в сторону української музичної сцени в пошуках гідних партнерів, і так з`явилися «Гайдамаки», - кажуть Aнджей "Пудель" Бєняш та Франц Дредгантер з «Pudelsi». Польська команда запросила українських музикантів, і разом вони створили пісню, яка фокусується не лише на спільному чемпіонаті, а й загальних україно-польських відносинах. «Найважливіша идея пісні «Hello Euro» - до спільної думки в майбутньому! Футбол нас об’єднує, як і музика, для якої не існує жодних кордонів», - додає Олександр Ярмола, вокаліст і лідер «Гайдамаків».

“Pudelsi” дуже відома та шанована у Польщі альтернативна рок-група, яка існує з 1986 року, та вирізняється серед багатьох представників польської рок-сцени своїми сміливими експериментами та пошуками щодо стилів та напрямків музики – від психоделічного року, через хард-рок до реггі, має серед творчих здобутків 6 повноцінних альбомів, велику кількість прихильників, та невичернпний творчий потенціал. Співпраця таких самобутніх та неординарних колективів, як “Гайдамаки” і “Pudelsi”, та їх пісня " Hello Euro", має шанс показати, що чемпіонат з футболу - це не тільки спільне вболівання та діяльність, пов`язана з футболом, а й будівництво польсько-українського музичного мосту, який має назавжди поєднати Польщу та Україну в музичному просторі.