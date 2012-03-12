Пісня «Hello Euro» “Гайдамаків” і “Pudelsi” потрапила у фінал конкурсу в Польщі
Обирали зі 117 творів
Творчий доробок “Гайдамаків” та польских рокерів “Pudelsi” під назвою «Hello Euro» потрапив до фіналу національного пісенного конкурсу Польщі “Моя пісня для Євро”.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі гурту "Гайдамаки".
" Hello Euro " увійшла до 30-ти найкращих пісень-фіналістів конкурсу, які були обрані шляхом відкритого голосування, з 117 творів, представлених на розсуд слухачів. Авторами ідеї спільного запису виступили музиканти відомого у Польщі рок-колективу “Pudelsi”, які звернулися до “Гайдамаків” з пропозицією щодо співпраці. На відповідь чекати довго не довелося, так як і сама ідея виявилася цікавою, та й “Гайдамаки” завжди радо відкликаються на пропозиції творчого характеру, а тим паче досвід вдалого запису з польскими гуртами вже був у українських музикантів.
10 березня польські «Pudelsi» та українські «Гайдамаки» закінчили запис спільної пісні до Євро-2012. Це один з небагатьох, якщо не єдиний в даний час, з музичних україно-польских проектів, пов’язаних зі спільним чемпіонатом.
«Як дійшло до запису Hello Euro? – Спочатку ми хотіли зробити пісню про чемпіонський титул, але дійшли висновку, що це не є основна мета музичного твору, – просто з`явилася б ще одна пісня про польских футболістів. Тому ми перевели свої погляди в сторону української музичної сцени в пошуках гідних партнерів, і так з`явилися «Гайдамаки», - кажуть Aнджей "Пудель" Бєняш та Франц Дредгантер з «Pudelsi». Польська команда запросила українських музикантів, і разом вони створили пісню, яка фокусується не лише на спільному чемпіонаті, а й загальних україно-польських відносинах. «Найважливіша идея пісні «Hello Euro» - до спільної думки в майбутньому! Футбол нас об’єднує, як і музика, для якої не існує жодних кордонів», - додає Олександр Ярмола, вокаліст і лідер «Гайдамаків».
“Pudelsi” дуже відома та шанована у Польщі альтернативна рок-група, яка існує з 1986 року, та вирізняється серед багатьох представників польської рок-сцени своїми сміливими експериментами та пошуками щодо стилів та напрямків музики – від психоделічного року, через хард-рок до реггі, має серед творчих здобутків 6 повноцінних альбомів, велику кількість прихильників, та невичернпний творчий потенціал. Співпраця таких самобутніх та неординарних колективів, як “Гайдамаки” і “Pudelsi”, та їх пісня " Hello Euro", має шанс показати, що чемпіонат з футболу - це не тільки спільне вболівання та діяльність, пов`язана з футболом, а й будівництво польсько-українського музичного мосту, який має назавжди поєднати Польщу та Україну в музичному просторі.