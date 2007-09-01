Ющенко доручив охороняти «Мистецький арсенал», як орган державної влади

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про державну охорону важливих державних об`єктів”, яким доручив Управлінню державної охорони України забезпечити здійснення державної охорони майнового комплексу, призначеного для створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», та прилеглих до нього територій, розташованих у місті Києві по вул. Січневого повстання, 28-30.

Текст Указу розміщений на офіційному сайті Президента України.

Зазначене рішення прийнято відповідно до статті 9 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

Як повідомляв УНІАН, іншим Указом В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України вирішити в установленому порядку питання щодо передачі Державному управлінню справами державного підприємства «Культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», а також майна, призначеного для створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

Вчора В.ЮЩЕНКО на Координаційній нараді керівників правоохоронних органів доручив генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ взяти на особистий контроль розслідування кримінальної справи за фактом руйнування архітектурної пам’ятки “Мазепинський вал” у музейному комплексі “Мистецький Арсенал”.