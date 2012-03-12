Бригинець: Муніципальні кіноквитки подорожчали більш ніж у 2,5 рази

Новий директор муніципального кінотеатру «Ленінград» підвищив ціни на квитки, скасував день пільгового показу та скоротив кількість сеансів. Це призвело до зниження надходжень у бюджет кінотеатру, проблем із виплатою обов’язкових платежів та заробітної плати працівникам закладу.

Про це повідомила профспілка кінотеатру «Ленінград» голові комісії Київради з питань культури та туризму Олександру Бригинцю.

«Місія муніципального кінотеатру «Ленінград» як культурного осередку Лівобережжя дуже особлива, адже він один з нечисленних кінотеатрів Дніпровського району та культурних об’єктів Лівого берега. Завдання муніципальних кінотеатрів – це не лише показ кінофільмів, а й велика соціальна функція, яку «Ленінград» через зміну керівництва, втратив: кінотеатр більше не реалізує квитки за низькими цінами та не проводять дні пільгових кінопоказів», - наголосив О. Бригинець.

Депутат розповів, що місяць тому ціни на квитки були встановлені від 15 грн., а за час керування нового директора підвищились до 40 грн., і при цьому, були скасовані дні пільгових показів. Як наслідок за минулий тиждень кінотеатр відвідали трохи більше 300 осіб. Для порівняння: за попереднього керівництва показники відвідуваності кінотеатру за місяць сягали 25 тис. глядачів (січень).

«Мені особливо не приємна втрата соціальної функції саме цим кінотеатром, адже з ним пов’язане все моє дитинство. Жахливо було спостерігати, як на початку 90-х його перетворювали в гей-клуб, за Л. Черновецького намагались продати, а тепер соціально кастрували, перетворивши в такий-сякий псевдо-комунальний об’єкт. Сподіваюсь, всі поважні політики, які вже заявили про своє бажання балотуватись в Дніпровському районі, хоча б для підняття свого власного рейтингу в очах городян, стануть на захист цього кінотеатру, замість того, щоб витрачати свої зусилля на підкуп виборців гречкою і цукерками», - зазначив О. Бригинець.

О. Бригинець нагадав, що на засіданні комісії Київради з питань культури та туризму представники Головного управління культури підтвердили, що новий директор А. Цвєтков, якого призначили без проведення конкурсу і згоди колективу розпорядженням Л. Черновецького № 15 від 02.02.2012, має авіаційну освіту, не має досвіду роботи в галузі культури та обійматиме цю посаду, бо на думку управління, він сприятиме наповненню бюджету.

Колектив кінотеатру вважає, що призначення нового керівника призведе до перепрофілювання кінотеатру, де головними стануть не кінопокази з найдешевшими в місті квитками, а ігрові автомати тощо.