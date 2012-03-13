Грецький театр запропонував приходити на вистави з їжею

Національний театр північної Греції в Салоніках закликав своїх глядачів не купувати квитки на вистави, а приносити натомість їжу.

Як повідомляє Agence France-Presse, театр вирішив провести благодійну акцію, щоб допомогти сиротам та одиноким матерям під час кризи.

Театр попросив греків купувати продукти, які довго не псуються, щоб потім відправляти в різні соціальні організації.

За даними агентства, подібна ініціатива буде поширюватися на п`ять спектаклів - вони відбудуться в березні і квітні.

Як повідомлялося раніше, двоє суддів Верховного суду США вийшли на сцену Вашингтонської національної опери в постановці Аріадни на Наксосі (Ariadne auf Naxos) Ріхарда Штрауса.

Lenta.ru

